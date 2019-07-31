Наоми Кэмпбелл не пустили на вечеринку из-за дискриминации по цвету кожи

, 17:08 59

Легендарная модель была шокирована поведением охраны в отеле Франции.

Фото : globallookpress.com / Panoramic

Наоми Кэмпбелл — популярная супермодель — рассказала, что ее не пустили на вечеринку во Франции из-за расистских взглядов персонала отеля. 49-летняя манекенщица пришла в ярость от того, что в мире по-прежнему делят людей по цвету кожи. Об этом сообщает The Guardian.

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Вместе с подругой — афроамериканкой — Наоми Кэмпбелл пришла на тусовку в одну французскую гостиницу класса люкс. У знаменитости и ее приятельницы с собой были персональные приглашения, в которых были прописаны имена приглашенных. Однако охрану заведения это не остановило — модель и ее компаньонку задержали и отказали им в посещении праздничного мероприятия.

Звезда подиума пришла в бешенство от ущемления ее свобод. Наоми Кэмпбелл не стала скандалить в отеле, но поспешила сообщить об инциденте в СМИ. По мнению знаменитости, борьба за права темнокожих далеко не закончена. Модель посоветовала всем юным манекенщицам с необычными внешними данными бороться с дискриминацией любого вида до последнего.

«Никому не позволяйте пренебрежительно к вам относиться. Для этой работы вы должны быть сильными, смелыми, окружить себя близкими надежными людьми и нанять профессионального агента», — дала совет супермодель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наоми Кэмпбелл полностью обнажилась в пустыне Кении.

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