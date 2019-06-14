Знаменитая британская топ-модель Наоми Кэмпбелл приняла участие в фотосессии для легендарного журнала Vogue, в котором она сама работает пишущим редактором. За свою 35-летнюю карьеру в индустрии моды «черная пантера» была запечатлена миллионы раз, но, пожалуй, эта фотография запомнится ее поклонникам навсегда, ведь на ней любимица ныне покойных Джанни Версаче и Карла Лагерфельда предстает абсолютно голой.

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Instagram @naomi

Наоми стоит спиной к камере на песке в кенийской пустыне, и ее идеальную фигуру украшает лишь золотая цепочка с кулоном на талии.

В конце мая Кэмпбелл исполнилось 49 лет, но судя по снимку, ее спортивной форме могут позавидовать и молодые девушки.

Ранее Наоми Кэмпбелл снялась в другой откровенной фотосессии.