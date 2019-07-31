«Не ведитесь!»: Михаил Галустян резко отреагировал на слухи о разводе — видео

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Юморист просто взбесился из-за сплетен о его тайной встрече с любовницей на борту самолета.

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Фото, видео : globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Instagram @m_galustyan

Михаила Галустяна довели «до ручки» слухами о разводе с его супругой Викторией. Пара уже 12 лет живет в счастливом браке и воспитывает двух прекрасных девочек — семилетнюю Элину и восьмилетнюю Эстеллу. Однако недавно в сети начали бурно обсуждать роман актера с другой девушкой. Юмористу ничего не оставалось, как лично объяснить все фанатам в Instagram.

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«Разместили информацию о том, что я развожусь со своей любимой женой Викторией. Потому что меня видели в Барнауле в самолете с какой-то девушкой. Это все не правда! Не ведитесь на это все. Не надо выдергивать какие-то слова из контекста!» — заявил комик.

Слухи о мнимом разводе вывели звезду из себя. Публикацию с развенчанием мифов о появлении любовницы Михаил Галустян подписал довольно жесткими словами.

«Я отвечаю за то, что я говорю. Но, я не могу отвечать за то, что вы думаете», — утверждает знаменитость.

Поклонники поспешили оказать моральную поддержку кумиру и заверили его — никто не подозревает Галустяна в неверности. Фанаты считают актера порядочным, примерным семьянином.

«Я категорически не верила, что в вашей семье может быть развод. Вы всегда с трепетом относитесь к семье: детям и жене»;

«Такой светлый человек, как можно придумывать такую грязь про таких хороших людей?»

«Ай, молодец! Счастья вашей семье каждый день», — успокоили фолловеры комика.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что агент Михаила Галустяна опроверг слухи о разводе юмориста.

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