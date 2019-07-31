Фото: поклонники обсуждают возможную новую беременность Маркл

, 22:14 Фото 80

Герцогиня Сассекская родила первенца меньше трех месяцев назад, но поклонники полагают, что Маркл снова беременна.

Фото : globallookpress.com / TLeopold

Ожидаемый миллионами первенец герцога и герцогини Сассекских появился на свет меньше трех месяцев назад. Однако поклонники Меган Маркл уверены, что бывшая актриса активно работает над расширением их с принцем Гарри семьи. Фанаты активно обсуждают возможную вторую беременность женщины.

instagram @britishvogue

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Поводом для сплетен стал снимок, появившийся на странице британской версии журнала Vogue в Instagram. В кадре Маркл, которая стала редактором сентябрьского номера глянцевого издания, работает в редакции журнала. Герцогиня Сассекская, одетая в светлое платье в клетку, присела у стеллажа с сумочками. В кадре отчетливо просматривается большой округлый живот Меган.

Снимок мгновенно разделил почитателей королевской семьи на два лагеря. Одна половина поспешила поздравить герцогиню со второй беременностью. Вторая половина в это время отметила, что Маркл просто не успела привести себя в форму после родов, сообщает Teleprogramma.pro. И действительно, на снимке женщина выглядит так, словно находится на поздних сроках беременности — однако предыдущие роды состоялись только в мае, и выносить нового малыша до последнего триместра она бы просто не успела.

Стоит отметить, что вызвавшую споры фотографию британская редакция Vogue уже удалила из своей социальной сети.

Ранее 5-tv.ru писал о том, сколько детей планируют завести Меган Маркл и принц Гарри.

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