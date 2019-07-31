Сколько еще детей планируют завести Меган Маркл и принц Гарри

, 10:13 105

Герцог Сассекский разоткровенничался во время одного из последних интервью и рассказал, какое количество наследников будет в их семье с бывшей актрисой.

Фото : Paul Marriott / www.globallookpress.com

Принц Гарри и Меган Маркл не планируют иметь больше двух детей. Об этом герцог Сассекский заявил во время интервью для британского Vogue, передает Teleprogramma.Pro.

«Двое — максимум!» — сказал он, когда разговор зашел о будущих наследниках.

Причину такой «скромной» цифры Гарри не назвал, а также не обозначил мнение супруги. Вопросов о хотя бы примерной дате появления на свет второго ребенка журналисты принцу, как ни странно, не задали. Между тем недавно Маркл стала одним из редакторов Vogue в Великобритании. Так что появление беседы с ее мужем на страницах журнала связано с именно этим фактом.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что соседям герцогов Сассекских запретили с ними здороваться.

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