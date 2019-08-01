Видео: Чудовищная волна в китайском аквапарке накрыла отдыхающих

В китайском аквапарке города Лунцзин от искусственной волны пострадали около 40 человек, есть сведения о переломах. Запущенная трехметровая волна, как видно на записи, буквально накрыла ничего не подозревающих пловцов.

Точной информации о реальных причинах происшествия, которое случилось 29 июля, сейчас нет. В администрации аквапарка отметили, что сломался один из механизмов аттракциона и после починки он снова заработает. По их данным, пострадало всего десять человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на популярном курорте Турции гибнут десятки россиян.