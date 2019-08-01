Видео: Чудовищная волна в китайском аквапарке накрыла отдыхающих

, 14:34 Видео 129

В «искусственной катастрофе» в городе Лунцзин пострадало порядка 40 человек.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : www.globallookpress.com / Huang Zongzhi

В китайском аквапарке города Лунцзин от искусственной волны пострадали около 40 человек, есть сведения о переломах. Запущенная трехметровая волна, как видно на записи, буквально накрыла ничего не подозревающих пловцов.

Точной информации о реальных причинах происшествия, которое случилось 29 июля, сейчас нет. В администрации аквапарка отметили, что сломался один из механизмов аттракциона и после починки он снова заработает. По их данным, пострадало всего десять человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на популярном курорте Турции гибнут десятки россиян.

Читайте также

+15° Днём +16°
Ночью +10°
63.83
0.41 70.47
-0.27
Астрологи рассказали, представители каких знаков зодиака не умеют любить

Последние новости

15:43
«Меняете быстрее, чем трусы!»: Ирина Шейк возмутила фанатов новым кавалером
15:35
Более десяти тысяч человек участвуют в масштабных учениях ВМФ РФ «Океанский щит — 2019»
15:22
Сколько стоят ботинки нового президента Казахстана?
15:12
Видео: Десять байдарочников из Петербурга пропали в Белом море после шторма
15:05
«Получали копейки!»: Певец Никита прокомментировал заработки Жанны Фриске
15:01
Видео: На Урале нашли тела женщины и двух детей с перевернувшейся лодки

Сейчас читают

Астрологи рассказали, представители каких знаков зодиака не умеют любить
Виталина Цымбалюк-Романовская угрожает бывшей пассии Прохора Шаляпина
«Мне 27, а выгляжу хуже, чем она!» Фанаты телеведущей «Дом-2» Ольги Орловой обсуждают ее фигуру после серии сочных фотографий

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги