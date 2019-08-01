В подмосковном Внуково новые районы многоэтажек строят без школ и детсадов

, 4:18 Эфирная новость 21

Застройщики подписывали с местными властями инвестиционный контракт запрещающий возводить дома без инфраструктуры, но все лишь только на бумаге.

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Фото, видео : globallookpress.com / Natalya Loginova

Нерешенной остается ситуация с недобросовестными застройщиками, которые не выполняют своих обещаний. К примеру, о возведении в новых районах не только многоэтажек, но детских садов и школ. Вся инфраструктура, как правило есть только на бумаге.

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Застройщики подписывали с властями подмосковного Внуково инвестиционный контракт — по которому им никто не разрешит возводить бетонные джунгли без новых школ и детсадов. Но о тонкостях контракта продавцы квадратных метров не распространяются. Пресс-лужба фирмы-застройщика ушла в глухую оборону.

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