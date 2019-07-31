Видео: В офисе «Буквоеда» на Минеральной улице в Петербурге прошли обыски

В центральном офисе «Буквоеда» в Петербурге на Минеральной улице прошли обыски. В среду, 31 июля, силовики попросили сотрудников офиса покинуть свои рабочие места.

Как сообщили очевидцы происходившего, из здания была вынесена оргтехника. Сотрудники простояли неподалеку порядка двух часов, после чего их отпустили домой. Представители книжной сети пояснили, что с самим «Буквоедом» проверка не связана — по имеющейся информации, вопросы возникли к одному из контрагентов.

«Книжные магазины сети „Буквоед“ и интернет-магазин работают в обычном режиме», — добавил представитель сети.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что обыски проходят в краснодарском отделении «Открытой России».