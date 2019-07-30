Правоохранительные органы в рамках следственных мероприятий проводят обыски в краснодарском отделении «Открытой России», деятельность которой в апреле 2017 года была признана Генпрокуратурой нежелательной на территории Российской Федерации.

Кроме того, аналогичные действия проходят по адресам членов организации, в числе которых координатор НКО «Эковахта» Андрей Рудомаха, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Помимо прочего, известно о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя «Юг. МБХ Медиа» Александра Савельева по статье «Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности».

5-tv.ru

26 апреля 2017 года Генеральная прокуратура признала деятельность зарегистрированной в Великобритании организации Михаила Ходорковского «Otrkytaya Rossia» нежелательной на территории РФ. Ее представители заявляют, что якобы не имеют отношения к российской «Открытой России». Несмотря на это, по имеющейся информации, организация финансируется самим Ходорковским. Он выступает на мероприятиях по видеосвязи в роли ее лидера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что начальника уголовного розыска задержали в Приморье. В ходе проведения обыска в квартире Андрея Миляева обнаружили более миллиарда рублей наличными.