В краснодарском отделении «Открытой России» проводятся обыски — видео, фото

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Следственные действия также проходят по адресам членов организации, признанной в апреле 2017 года нежелательной на территории РФ.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Правоохранительные органы в рамках следственных мероприятий проводят обыски в краснодарском отделении «Открытой России», деятельность которой в апреле 2017 года была признана Генпрокуратурой нежелательной на территории Российской Федерации.

Кроме того, аналогичные действия проходят по адресам членов организации, в числе которых координатор НКО «Эковахта» Андрей Рудомаха, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Помимо прочего, известно о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя «Юг. МБХ Медиа» Александра Савельева по статье «Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности».

5-tv.ru

26 апреля 2017 года Генеральная прокуратура признала деятельность зарегистрированной в Великобритании организации Михаила Ходорковского «Otrkytaya Rossia» нежелательной на территории РФ. Ее представители заявляют, что якобы не имеют отношения к российской «Открытой России». Несмотря на это, по имеющейся информации, организация финансируется самим Ходорковским. Он выступает на мероприятиях по видеосвязи в роли ее лидера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что начальника уголовного розыска задержали в Приморье. В ходе проведения обыска в квартире Андрея Миляева обнаружили более миллиарда рублей наличными.

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