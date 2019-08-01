Думская, Невский, ДТП: восстановлен полный маршрут водителя BMW перед аварией

В Петербурге задержан виновник массовой аварии на Невском проспекте. В среду утром, 31 июлч, 38-летний Виталий Хребтов на красном BMW X6 устроил кашу из автомобилей посреди главной магистрали города.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали недолгий путь водителя. В восемь часов он сел в машину и отъехал от бара, расположенного на скандально известной Думской улице. Приключения начались уже там — мужчина снес дорожный барьер. Меньше, чем через километр, Хребтов протаранил встречку, отлетел в сторону и перевернулся. Во время столкновения пострадала женщина в одной из машин, ее пришлось отправить в больницу. С места ДТП виновник сразу же скрылся, бросив кроссовер.

«После ДТП с места ушел, так как испугался ответственности. В содеянном раскаиваюсь. Готов понести ответственность в соответствии с законодательством», — объяснил потом свои действия Хребтов.

Ответственность придется нести не только за побег. Когда Хребтова задержали, он оказался пьян. Мужчина утверждает, что алкоголь принял от стресса — уже после аварии. Хотя и за это предусмотрен штраф и лишение водительского удостостоверения. Но видео, на котором Хребтов начинает движение, и место, где он проводил ночь, говорят о том, что он мог выпить еще до поездки.

К слову, Виталий Хребтов — бизнесмен, он возглавляет группу компаний, которая строит жилой комплекс в Ленобласти.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры очередной резонансно аварии на Невском проспекте.