«Покушала пельмешек!» Жена L’One пошутила о третьей беременности

, 21:47 Фото 105

Анна Горозия ответила сарказмом на глупые вопросы подписчиц.

Фото : Instagram @my_inspiration_

Анна Горозия — супруга рэпера L’One — разместила в Instagram фотографию, на которой явно продемонстрировала — она ждет третьего ребенка и срок беременности довольно большой. На снимке Горозия одета в обтягивающее зеленое платье из шелка, из-под которого виднеется выпуклый животик. Однако одна из фанаток жены исполнителя все-таки решила кое-что для себя прояснить.

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«Вы ожидаете третьего ребеночка?» — спросила подписчица.

Горозия решила пошутить над непонятливой поклонницей.

«Да нет, это шелковое платье. Знаете, оно такое — пожрал и все пишут про третьего. А нет!» — написала знаменитость.

Instagram @my_inspiration_

Поклонницы звездной пары пришли в восторг от саркастичного ответа своей любимицы. Некоторые фанатки даже сами продолжили шутить на тему «третьего ребеночка».

«Про третьего ребенка — зачет!»

«Когда покушала пельмешек!»

«Когда нарядилась, накрасилась, а тебя все про беременность спрашивают!» — написали фолловеры.

L’One и его супруга Анна Горозия уже воспитывают двоих детей: пятилетнего Михаила и двухлетнюю Софико.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что рэп-исполнитель L’One стал отцом во второй раз.

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