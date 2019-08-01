В Петербурге стартовал форум волонтеров «Добро Северо-Запада»

, 2:33 Эфирная новость 18

В Северную столицу приехали триста представителей добровольческих отрядов.

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Фото, видео : добровольцыроссии.рф, 5-tv.ru

В Северной столице стартовал форум волонтеров. Триста представителей добровольческих отрядов со всего Северо-Запада делятся опытом. К проектам из Петербурга — особое внимание.

«Именно в нашем городе было создано несколько движений, которые подхвачены во всей России. Прежде всего был организован фонд доноров. Вот эти ребята, которые начали движение по возрождению донорства, именно они пошли дальше. И именно они сегодня создают реестр костного мозга. А вы знаете, как это необходимо в России. Особенно в России», — заявила вице-губернатор Санкт-Петербурга Любовь Совершаева.

Для участников подготовлены тренинги, интерактивные лекции и семинары, которые проведут опытные волонтеры, лидеры движения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о международном слете скаутов «Юбилейная высота», который недавно прошел в Санкт-Петербурге.

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