В Петербурге проходит международный слет скаутов «Юбилейная высота»

Ровно десять дней осталось у тех, кто хочет получить президентский грант на реализацию собственного социального проекта. Заявки принимают от некоммерческих организаций.

А в эти дни в Петербурге можно увидеть масштабный пример подобного проекта. Более восьмисот человек — школьники, молодежь, волонтеры и педагоги из 24 регионов России — торжественно выстроились на Сенатской площади, чтобы открыть слет скаутов «Юбилейная высота. Под знаменем Петра».

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В Северную столицу приехали также участники из Эстонии, Латвии, Литвы, Франции, Германии, даже США и Панамы.

Все выходные для юных разведчиков проводили экскурсии и квесты по Петербургу. А на ближайшую неделю они отправятся в Ленинградскую область — в палаточном лагере не только продемонстрируют свои навыки, но и освоят новые специальности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о школьниках из России, которые выиграли олимпиаду по математике в Англии, заняв весь пьедестал. Серебро у петербуржцев.