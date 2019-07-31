Подозреваемый в убийстве блогерши оказался хорошо знаком «ночным бабочкам»

, 21:35 932

Как выяснилось, Максим Г. обращался за интимными услугами несколько сотен раз.

Фото : Facebook @MaxTheCheater

Молодой человек, который подозревается в убийстве студентки-блогерши в Москве, оказался заядлым любителем интима за деньги. В течение нескольких лет проживания в столице Максим Г. бывал у жриц любви едва ли не ежедневно.

В Москву Максим переехал около трех лет назад. К моменту своего задержания мужчина успел поставить своего рода рекорд — к услугам дам легкого поведения он обращался 416 раз. И действительно — барышни хорошо знают весьма колоритного персонажа, которого прозвали Кеном.

«Раскрашенный весь пришел, как транс, лоб ботоксный, рожа недовольная, сказал, что у меня целлюлит и ушел», — цитирует «Московский комсомолец» одну из пользовательниц закрытого сайта.

Деньги на посещение барышень Максим брал у родителей — как ранее рассказывал 5.tv.ru, средства молодой человек также просил на различные пластические операции и ипотечные платежи.

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