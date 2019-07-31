«Родовое проклятие на нас»: Отец подозреваемого в убийстве студентки-блогера

, 19:21 Эксклюзивное интервью 42

Тело девушки нашли в столичной квартире, спрятанным в чемодан.

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Фото, видео : facebook.com / MaxTheCeater, 5-tv.ru

На семье Максима Г., подозреваемого в убийстве студентки-блогерши в Москве, лежит родовое проклятие. Об этом 5-tv.ru рассказал отец молодого человека Фанит.

Мужчина убежден, что его семья проклята из-за его тестя — он «погубил человека», отбыл наказание в местах лишения свободы, а после добровольно ушел из жизни. С тех пор, признается Фанит, жить семья стала плохо. Старший брат Максима тоже покончил с собой — из-за несчастливой любви. А теперь и Максим оказался фигурантом такого громкого и страшного дела.

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По словам мужчины, Максим уехал в Москву три года назад и с тех пор они не виделись. А в 2018-м и вовсе перестали общаться — молодой человек взял квартиру в ипотеку, но деньги и на нее требовал у родителей. Однако значительную часть пересылаемых ему сумм Максим тратил на свои дорогостоящие прихоти — пластическую хирургию, бьюти-процедуры и дам с низкой социальной ответственностью. Когда родители не смогли больше оплачивать потребности сына, он прекратил общение с ними.

«Мы больше не могли ему помогать, у нас больше не было денег. Поэтому перестали общаться. Ему были нужны деньги на пластику, на ипотеку тоже, на все надо было. У него какая-то страсть была, мания — все время делать пластику, все время делать пилинги, пересадки волос. Это стоило больших денег. Характер у него становился все жестче, агрессивней. Он и нас не любил уже, потому что деньги кончились, мы были ему не нужны», — с горечью рассказал Фанит.

Мужчина предполагает, что ожесточиться его сына заставили постоянные обманы и финансовые махинации окружающих — по его словам, Максима то и дело обманывали на деньги. Причем делали это как куртизанки, с которыми он отдыхал, так и работодатели, к которым он устраивался на подработки. Не везло молодому человеку и в личной жизни — каждая возлюбленная, сообщает Фанит, «обкрадывала его».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в московской квартире было обнаружено тело молодой Instagram-блогерши, спрятанное в чемодан. Как сообщал ранее 5-tv.ru, на допросе подозреваемый в убийстве молодой человек сознался, что нанес девушке несколько ножевых ранений, потому что не мог вынести оскорблений своих интимных умений.

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