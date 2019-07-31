ФРС США впервые за десять лет снизила базовую процентную ставку

Как и предсказывали аналитики, Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 30-31 июля 2019 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до уровня 2-2,5% годовых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное заявление регулятора.

Понижение произошло впервые за десять лет. Все эти годы ФРС либо сохраняла ставку, либо повышала ее. Последний раз понижение было зафиксировано в 2007-2008 годах пока не была достигнута минимальная отметка в 0-0,25% в декабре 2008 года.

По данным ФРС на снижение повлияла слабая инфляция и глобальное экономическое развитие. Данное решение регулятора должно по мнению экспертов подержать рост экономической активности, рынка труда и удержать инфляцию на уровне 2%. Следующее заседание ФРС назначено на 17-18 сентября текущего года.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, рубль 11 июля резко вырос по отношению к доллару после заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о росте мировой экономики.