Военные намерены потушить пожар в Сибири за пять дней

Дональд Трамп предложил Владимиру Путину помощь в тушении лесных пожаров в Сибири. Об этом америанский лидер сообщил в телефонном разговоре с президентом России. Это один из тех редких случаев, когда Штаты вообще предлагают какую-либо помощь.

Путин поблагодарил Трампа и обещал при необходимости воспользоваться предложением. В Кремле подчеркнули, что в Сибири уже создана крупная авиагруппировка для борьбы с пожарами. Экипажи Ил-76 Военно-транспортной авиации приступили к перебазированию из пунктов постоянной дислокации в аэропорт Красноярска.

В оборонном ведомтстве расчитывают, что потушить очаги пожаровв Сибири возможно в течение пяти дней. Сообщают «Известия».

В Сибирь в ближайшее время прибудут еще десять самолетов и столько же вертолетов из Таганрога, Твери, Оренбурга и других городов. На них устанавливают специальное оборудование для сброса воды с воздуха. Все экипажи имеют подготовку и необходимый опыт в тушении пожаров.

Общая площадь возгораний между тем уже достигла трех миллионов гектаров. Режим ЧС введен в Красноярском крае, Иркутской области и частично в Бурятии. Дым от пожаров дошел до Казахстана и Монголии. Правительство намерено выделить дополнительные три миллиарда рублей на борьбу с огнем. Аномально сильные сегодня пожары, в следующие годы рискуют стать закономерностью из-за изменений климата. Леонид Китрарь следит за темой.