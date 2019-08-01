Военные намерены потушить пожар в Сибири за пять дней

, 7:36 Эфирная новость 31

Экипажи Ил-76 Военно-транспортной авиации приступили к перебазированию из пунктов постоянной дислокации в аэропорт Красноярска.

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Фото, видео : Serguei Fomine / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Дональд Трамп предложил Владимиру Путину помощь в тушении лесных пожаров в Сибири. Об этом америанский лидер сообщил в телефонном разговоре с президентом России. Это один из тех редких случаев, когда Штаты вообще предлагают какую-либо помощь.

Путин поблагодарил Трампа и обещал при необходимости воспользоваться предложением. В Кремле подчеркнули, что в Сибири уже создана крупная авиагруппировка для борьбы с пожарами. Экипажи Ил-76 Военно-транспортной авиации приступили к перебазированию из пунктов постоянной дислокации в аэропорт Красноярска.

В оборонном ведомтстве расчитывают, что потушить очаги пожаровв Сибири возможно в течение пяти дней. Сообщают «Известия».

В Сибирь в ближайшее время прибудут еще десять самолетов и столько же вертолетов из Таганрога, Твери, Оренбурга и других городов. На них устанавливают специальное оборудование для сброса воды с воздуха. Все экипажи имеют подготовку и необходимый опыт в тушении пожаров.

Общая площадь возгораний между тем уже достигла трех миллионов гектаров. Режим ЧС введен в Красноярском крае, Иркутской области и частично в Бурятии. Дым от пожаров дошел до Казахстана и Монголии. Правительство намерено выделить дополнительные три миллиарда рублей на борьбу с огнем. Аномально сильные сегодня пожары, в следующие годы рискуют стать закономерностью из-за изменений климата. Леонид Китрарь следит за темой.

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