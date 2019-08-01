Видео: В лагере на Украине детей учит наставник в форме с нашивками эсэсовца

На Украине в детских лагерях вовсю прививают школьникам нацистскую идеологию. В одной из таких баз отдыха в Черкассах побывали журналисты. Так называемые уроки патриотизма там ведут морские пехотинцы.

Но примечательно, что на форме — шевроны не армейского подразделения, а дивизии СС «Мертвая голова». Один из солдат преподает детям строевую подготовку, еще один, видимо офицер, рассказывает о том, как на стороне гитлеровской Германии сражались украинцы.

При этом известно, что ни о какой военной подготовке при продаже путевок в лагерь и речи не шло, родители отправляли детей просто отдохнуть.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что блогера-нациста приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство в Мексике.