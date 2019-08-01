Видео: В МЧС назвали причину масштабного распространения пожаров в Сибири

, 10:47 Эфирная новость 24

Причиной масштабного распространения пожаров в Сибири стали недостаточные меры для тушения очагов возгораний.

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Фото, видео : РИА Новости / РИА, 5-tv.ru

Ряд поручений по борьбе с лесными пожарами Сибири и на Дальнем Востоке утром в четверг, 1 августа, подписал глава правительства. Документ был подготовлен по итогам совещания, которое накануне состоялось в Красноярске.

«В частности, он касается усиления группировки сил и средств, которые задействованы на тушении лесных пожаров в различных местах. Предложение о выделении МЧС, Минобороны субъектам РФ из резерва правительства денег на возмещение расходов на тушение пожаров, улучшения нормативного регулирования вопросов, связанных с тушением пожаров и обеспечения безопасности», — сказал глава правительства.

Премьер также предложил увеличить численность лесных инспекторов, и создать новые структуры, которые будут заниматься всеми вышеперечисленными вопросами. В Минприроды до 15 августа должны представить предложения по улучшению ситуации с охраной леса.

Между тем, в МЧС рассказали, почему распространяются пожары в Сибири. По данным ведомства, виной всему стали недостаточные меры для тушения очагов возгораний. Об этом в четверг, 1 августа, сообщил заместитель начальника центра «Антистихия» МЧС России Сергей Абанин.

Он отметил, что в регионы Сибири доводились прогнозы МЧС, Росгидромета и Рослесхоза о повышенной пожарной опасности, но там не приняли достаточных мер по устранению очагов возгораний. Сергей Абанин добавил, что теперь из-за этого ситуация с лесными пожарами складывается по неблагоприятному сценарию.

«Площадь пожаров увеличилась за счет длительной сухой погоды и отсутствия активных мер по тушению большинства очагов, в том числе на удаленных территориях», — сказал он журналистам агентства ТАСС.

По последним данным «Авиалесоохраны», природные пожары распространились уже на площади 2,9 миллиона гектаров.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что военные намерены потушить пожар в Сибири за пять дней.

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