Сергей Безруков поделился трогательным снимком с трехлетней дочкой на руках

, 13:05 Фото 1 104

Актер наконец-то нашел время для отдыха с семьей.

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Фото, видео : Instagram @s_bezrukov

У народного артиста России Сергея Безрукова очень напряженный график. Однако недавно он все же смог выбраться на четыре дня в Сочи к семье — супруге Анне Матисон и их детям, малышу Степану и трехлетней Маше.

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Радостной новостью Безруков поделился с подписчиками в Instagram. Артист опубликовал трогательное фото с дочкой. В кадре актер, удобно расположившись в кресле, держит Машу на руках и любуется морем.

«Сочи… Семья… Море… Хоть четыре дня, но полный релакс…» — написал Безруков. (Пунктуация и орфография автора сохранена — Прим. ред.)

Instagram @s_bezrukov

Поклонники оценили снимок и пожелали любимому актеру отличного отдыха:

«Волшебное фото… Сколько в нем счастья, любви и нежности. Отдыхайте, дорогой Сергей Витальевич! Всего-всего вам и семье вашей!»

«Картина маслом: сладкий сон, морской воздух. Красота!»

«Блаженство… Пусть эти первые дни августа подарят вам несказанное счастье!»

«Самые дорогие минуты-часы, когда релакс с семьей», — оставили комментарии фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Безруков отправил жену и детей на море, а сам остался дома из-за работы.

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Сергей Безруков поделился трогательным снимком с трехлетней дочкой на руках

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