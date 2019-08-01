«С удовольствием!»: Эвелина Бледанс призналась, что не против брака с Филиппом Киркоровым

Эвелина Бледанс недавно во всеуслышание призналась — она устала от одиночества и нуждается в сильном мужском плече. 50-летняя актриса всерьез рассматривает брачный союз с кем-нибудь из коллег по цеху, желательно ровесников. Так, выбор артистки пал на 52-летнего Филиппа Киркорова.

Instagram @bledans

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Знаменитость опубликовала в Instagram общее фото с певцом, и поклонники тут же засыпали ее вопросами о будущем замужестве. Об этом сообщает Starhit.

«Если позовет, с удовольствием! А что? Такие союзы имеют право на существование. В нашем возрасте уже есть дети, они общаются между собой, а нас соединяют творческие темы. Секс? Не все семейные пары на нем помешаны!» — заявила артистка.

Эвелина Бледанс поведала о совместном концерте с Филиппом Киркоровым, который состоялся в Ялте. По искренним словам актрисы, становится понятно — поп-исполнитель действительно ей дорог.

«Как же я чувствовала твою поддержку, дорогой! Я запомню, каждое слово, которое ты сказал мне и во время концерта и после! Спасибо за твое доброе сердце! Где ты — там любовь!» — поблагодарила певца Бледанс.

Актриса поделилась некоторыми подробностями выступления в Крыму. Оказывается, Филипп тогда изменил своему обычному поведению. Уж не ради ли Эвелины?

« Обычно Киркоров выступает и тут же уезжает. Тут спел несколько куплетов вместе с нами, а затем отправились на ужин. Трое суток не расставались! » — похвасталась артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Эвелина Бледанс покорила поклонников своими стройными ногами.