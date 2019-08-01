Видео: Трамп предложил оказать содействие в борьбе с пожарами в Сибири

США, которые как никто знакомы с катастрофическими пожарами, а ежегодно там горят тысячи гектаров, накануне предложили свою помощь и свой опыт в ликвидации. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ряд острых вопросов по телефону. Разговор состоялся по инициативе Вашингтона. В центре внимания были так же вопросы двусторонней торговли.

Что же касается ситуации в Сибири, то президент России поблагодарил американского коллегу за поддержку и заявил, что слова Трампа могут стать залогом восстановления полноформатных отношения между странами. Тем более, что и Россия неоднократно предлагала свою помощь Штатам при ликвидации природных пожаров.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что площадь лесных пожаров в России превысила три миллиона гектаров.