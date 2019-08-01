Видео: Площадь лесных пожаров в России превысила три миллиона гектаров

, 11:19 Эфирная новость 74

МЧС России продолжает бороться с лесными пожарами на территории страны.

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Фото, видео : РИА Новости / Евгений Епанчинцев, 5-tv.ru

Площадь лесных пожаров в России превысила три миллиона гектаров несмотря на экстренные противопожарные меры. Сотрудники МЧС продолжают бороться с лесными пожарами на территории страны.

Тем временем, дым дошел до Казахстана и Монголии. Помешал работе аэропорта Иркутска, в котором образовался туман, смешанный с дымкой. Воздушная гавань не смогла принять 12 самолетов.

Контролировать содержание вредных веществ в воздухе будут специальные лаборатории. Экологи сейчас анализируют ситуацию и в соседних с пылающими регионами областях. Корреспондент МИЦ «Известия» Ксения Солдатова узнала о деталях спасения пылающей Сибири. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в МЧС назвали причину масштабного распространения пожаров в Сибири.

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