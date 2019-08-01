«Снежный барс» Василий Дроздов погиб при восхождении в горах Таджикистана

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39-летний альпинист ранее покорил пять семитысячников, известных крайне суровыми погодными условиями.

Фото : vk.com/arhclimb

Член Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области Василий Дроздов погиб при восхождении на вершину Бодхона в горах Таджикистана, сообщает Агентство по спорту Архангельской области.

Трагедия произошла 29 июля из-за обвала участка рельефа. В настоящее время решается вопрос об отправке тела из Душанбе на родину. Название вершины Бодхона, высота которой — 5 152 метра, в переводе с таджикского означает «гнилой угол».

39-летнего спортсмена по праву называли «Снежным барсом» — этот почетный еще со времен СССР титул в альпинизме Дроздов заслужил за восхождения на пять семитысячников, известных своими крайне суровыми погодными условиями, — пик Победы, пик Ленина, пик Хан-Тенгри, пик Коммунизма и пик Корженевской.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что спасательные службы Киргизии занимаются поисками 45-летнего россиянина, который пытался покорить пик Ленина.

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