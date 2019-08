«Похоже на взрыв атомной бомбы»: В штате Кентукки лопнул газопровод

Утром в четверг, 1 августа, жителей штата Кентукки разбудила ударная волна; от аварии на газопроводе затряслись окна, а пожар со временем перекинулся на соседние дома.

«Это было похоже на взрыв атомной бомбы», — передает слова очевидца CBS News.

Как сообщают местные СМИ, есть один погибший, пятеро человек госпитализированы, несколько десятков — эвакуированы. Также выведены из строя близлежащие железнодорожные пути. Взрыв был настолько мощным, что его на своих радарах засекли местные метеорологи.

Massive explosion and fire across northern Lincoln County. You can actually see this happen on radar. Wow! #kywx @WKYT pic.twitter.com/2Qtg5Rixfk