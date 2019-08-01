«Похоже на взрыв атомной бомбы»: В штате Кентукки лопнул газопровод

, 18:51 Видео 69

В восточной части США прогремел массивный взрыв. Очевидцы запечатлели ЧП на видео и опубликовали в Twitter.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Twitter @ORussellNews, @M_Sinkhorn; Reuters

Утром в четверг, 1 августа, жителей штата Кентукки разбудила ударная волна; от аварии на газопроводе затряслись окна, а пожар со временем перекинулся на соседние дома.

«Это было похоже на взрыв атомной бомбы», — передает слова очевидца CBS News.

Как сообщают местные СМИ, есть один погибший, пятеро человек госпитализированы, несколько десятков — эвакуированы. Также выведены из строя близлежащие железнодорожные пути. Взрыв был настолько мощным, что его на своих радарах засекли местные метеорологи.

Причина аварии пока не известна.

Ранее, когда горел химзавод, видео огненного апокалипсиса было опубликовано жителями соседнего штата Иллинойс.

Читайте также

+14° Днём +16°
Ночью +10°
63.83
0.41 70.47
-0.27
Астрологи рассказали, представители каких знаков зодиака не умеют любить

Последние новости

20:17
Фото: Беременная дочь Дмитрия Хворостовского показала живот на позднем сроке
20:09
Пропавшие после шторма в Белом море десять туристов найдены невредимыми
19:56
Порубивший брокеров топором петербуржец арестован на два месяца
19:46
Найдены бактерии, помогающие бороться с лишним весом
19:34
Видео: Константин Богомолов признался в любви Ксении Собчак
19:27
Видео: Бас-гитарист Rammstein Оливер Ридель посетил Эрмитаж

Сейчас читают

Вера Брежнева показала, как выглядела ее бабушка в молодости — фото
«Меняете быстрее, чем трусы!»: Ирина Шейк возмутила фанатов новым кавалером
Видео: Актриса Надежда Михалкова оседлала бычка после развода с Резо Гигинеишвили

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги