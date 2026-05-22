Осадки возвращаются: какая погода будет в Москве 22 мая

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 46 0

Ветер будет дуть с юга и юго-востока.

Какая погода будет в Москве и Московской области 22 мая

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Мария Семенова

Тема:
Погода

Жителей Москвы и Московской области в пятницу, 22 мая, ожидают кратковременные дожди, ливни, а местами — грозы и град. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице температура воздуха прогреется до 30 градусов. В ночное время столбики термометров опустятся до плюс 15 градусов. В Московской области днем ожидается от плюс 26 до плюс 30 градусов, ночью похолодает до плюс 12 градусов.

По данным метеорологов, ветер будет дуть с юга и юго-востока со скоростью два-десять метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ранее в Гидрометцентре предупреждали о том, что жара, которая охватила столичный регион на этой неделе, сменится осадками. Высокая температура в Москве и Подмосковье продержится до 22 мая, после чего ожидается похолодание. При этом температура продолжит понижаться и на следующей неделе — в городах и населенных пунктах днем столбики термометра будут показывать 16-21 градус, а ночью — 8-13 градусов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

Тема:
Погода
21 мая
Ливни и грозы после аномальной жары: Москву ждет резкая смена погоды
21 мая
Какой будет погода в июне 2026: многолетние наблюдения и народные приметы
20 мая
Жара не отступает: какая погода будет в Москве 20 мая
19 мая
Теплее, чем в Сочи: Петербург накрыла аномальная жара
19 мая
Жара в Москве бьет рекорды: когда закончится погодное безумие
19 мая
Город плавится: какая погода будет в Москве и Подмосковье 19 мая
19 мая
«С ног на голову»: на европейскую часть России обрушилась африканская жара
18 мая
Глобальное потепление уже наступило? Чем грозит Земле супер-Эль-Ниньо
18 мая
В Москве из-за жары бесплатно раздают воду в метро и на вокзалах
18 мая
Жара из Средней Азии: Москву ждет знойная неделя
+21° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
70.79
-0.16 83.27
1.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
Экипажи танков Т-80БВМ и Т-90М отработали бой под прикрытием «Терминатора». Лучшее видео из зоны СВО
7:16
«Это неуважение к людям»: Дробыш о заоблачных ценах на «Гамлета» в МХТ
7:03
«Пусть со скалы скинется, а не со мной»: Бьянка резко осудила пополамщиков
7:00
Перенесение мощей Николая Чудотворца: как молиться, что можно и нельзя делать 22 мая
6:50
«Верю в реинкарнацию»: Zivert уверена, что в прошлой жизни была итальянкой
6:32
Отказался от квартир и вернулся к микрофону: сын Дубцовой начал новый этап

Сейчас читают

«Никто не сдается»: «Локомотив» поделился эмоциями после победы в Кубке Гагарина
Проявите внимание и берегите деньги: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 мая
Перенесение мощей Николая Чудотворца: как молиться, что можно и нельзя делать 22 мая
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео