Осадки возвращаются: какая погода будет в Москве 22 мая

Жителей Москвы и Московской области в пятницу, 22 мая, ожидают кратковременные дожди, ливни, а местами — грозы и град. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице температура воздуха прогреется до 30 градусов. В ночное время столбики термометров опустятся до плюс 15 градусов. В Московской области днем ожидается от плюс 26 до плюс 30 градусов, ночью похолодает до плюс 12 градусов.

По данным метеорологов, ветер будет дуть с юга и юго-востока со скоростью два-десять метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ранее в Гидрометцентре предупреждали о том, что жара, которая охватила столичный регион на этой неделе, сменится осадками. Высокая температура в Москве и Подмосковье продержится до 22 мая, после чего ожидается похолодание. При этом температура продолжит понижаться и на следующей неделе — в городах и населенных пунктах днем столбики термометра будут показывать 16-21 градус, а ночью — 8-13 градусов.

