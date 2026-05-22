Отказался от квартир и вернулся к микрофону: сын Дубцовой начал новый этап

Сын певицы Дубцовой Артем Черницын отказался от подаренной ею недвижимости

Сын певицы Ирины Дубцовой и солиста группы Plazma Романа Черницына Артем в 20 лет решил изменить подход к жизни и заняться своей певческой карьерой. Точнее, предпринять вторую попытку стать известным исполнителем.

По словам молодого человека, мама хотела обеспечить его жильем, но он щедрого подарка не принял. Подростком Артем не считал деньги и вообще ни в чем не нуждался, а сейчас, по собственным словам, изменил приоритеты. Об этом сообщает 7Дней.ru со ссылкой на данные телеканала «Первый музыкальный».

«Сколько мама мне недвижимости подарила, я от всего отказался… В 13–16 лет, да, я гулял очень сильно на родительские деньги», — признался Черницын.

Сын артистки подчеркнул, что, хоть и живет самостоятельно, всегда остается на связи с родными — регулярно звонит маме, отцу, бабушке и почти каждую пятницу, когда наступает теплая погода, участвует в семейных посиделках с шашлыком.

Что же касается творчества, ради нового запуска музыкальной карьеры Артем даже взял в качестве псевдонима фамилию матери, хотя по паспорту остался Черницыным. Парень отметил, что Дубцову поначалу не воодушевила его идея, ведь первая попытка ничем серьезным не закончилась.

«Изначально она очень так скептически смотрела на то, что я вернулся в музыку. Она сказала: «Ты один раз попробовал, зачем ты возвращаешься, если ты потом опять забудешь про это все дело?» — поделился Артем.

В соцсетях звездная мама Артема продвигает его дуэт с певицей Асамуэль (настоящее имя Ксения Колесник. — Прим. ред.). Видимо, все-таки поверила в настойчивость отпрыска. Ранее в интервью 5-tv.ru Черницын объяснил, почему даже будучи представителем успешной музыкальной семьи, он не смог пробиться в шоу-бизнес с первого раза.

