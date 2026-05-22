«Это неуважение к людям»: Дробыш о заоблачных ценах на «Гамлета» в МХТ

Композитор Дробыш не может позволить себе купить билет на «Гамлета» за 200 тысяч

Музыкальный продюсер, композитор, заслуженный артист России Виктор Дробыш не настолько богат, чтобы отдавать 200 тысяч рублей за билет на «Гамлета» в Московском Художественном театре (МХТ) имени Чехова. Даже несмотря на то, что в спектакле играет очень уважаемый им артист Юра Борисов. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на XV Русской музыкальной премии телеканала РУ. ТВ.

На официальном сайте театра билеты на новую постановку, обернувшуюся громким скандалом после премьеры, стоили от трех до 50 тысяч рублей. Они были раскуплены за пару часов, и часть досталась перекупщикам, которые реализовали места на первых рядах партера за 200 тысяч рублей.

Зал был полон, но после первого же показа на «Гамлета» обрушились критики. Они были возмущены прочтением режиссера Андрея Гончарова шекспировской классики. Еще больше росло негодование, когда раскрылись цены на билеты. Перекупщики не сомневались, что поклонники Юры Борисова заплатят столько, сколько им скажут.

«Очень талантливый, я считаю, что безумно талантливый парень (Юра Борисов. — Прим. ред.). А 200 тысяч — это дороговато, конечно, за билет. Просто, мне кажется, это неуважение к людям, потому что люди не могут себе позволить. Я себе не могу такого позволить», — сказал Виктор Дробыш.

Народный артист РФ и худрук Московского драматического театра имени Ермоловой Олег Меньшиков был шокирован постановкой, и даже приписка «По мотивам пьесы Шекспира» его не смягчила. Катастрофа, говорит, «порождение чудовища» и дешевый КВН, а не спектакль. И ругается матом. Другой народный артист России Дмитрий Певцов заявил, что не смотрел «Гамлета», но тоже на всякий случай осудил.

А вот художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский всем доволен. Ранее, писал 5-tv.ru, он объяснил, почему не уберет из репертуара скандального «Гамлета».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.