«Верю в реинкарнацию»: Zivert уверена, что в прошлой жизни была итальянкой

Рита Цветкова
Теория переселения душ спорная, в отличие от безусловной любви артистки к итальянской культуре, еде и людям.

Певица Zivert (настоящее имя Юлия Зиверт — Прим. ред.) вспомнила, как играла итальянку в одном из эпизодов сериала «Санкционер», и призналась, что это была очень важная для нее роль. А все потому, что артистка без ума от итальянской культуры и даже ее лучшая подруга родом из любимой солнечной страны.

«Спасибо, что у меня есть итальянская подруга, она меня учила произношению, как правильно двигать руками, кистями, жестикулировать и прочее. Я очень много от нее переняла для того, чтобы роль получилась такой настоящей», — отметила исполнительница в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на XV Русской музыкальной премии телеканала РУ. ТВ.

По словам звезды, когда она бывает в Италии, чувствует себя там как дома. Она также считает, что жители этого государства очень похожи на россиян своим менталитетом — они такие же яркие, живые и эмоциональные.

«Я очень сильно верю в реинкарнацию, и мне кажется, где-то в прошлой жизни я 100% в одной из них была итальянкой, потому что мне это очень близко… Я очень сильно люблю кухню, я люблю, как звучит язык, и вот так получилось, что у меня прям лучшая, самая близкая подруга сейчас итальянка. Она уже наполовину русская, можно сказать, девушка», — поделилась Zivert.

Впрочем, мнения разных людей о других странах разнятся, каждый, как говорится, выбирает по себе. И если для Юлии Зиверт Италия — сказка наяву и второй дом, то для другого она может оказаться одним из худших мест на Земле. Ранее 5-tv.ru писал о немецком тревел-блогере Луке Пфердменгесе, который объездил весь мир и назвал самые раздражающие государства. Италию он, к слову, не жалует.

«Верю в реинкарнацию»: Zivert уверена, что в прошлой жизни была итальянкой
