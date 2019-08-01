«Пришла в ужас!»: Пермячка обнаружила в туалете полутораметрового питона — видео

, 17:57 Эксклюзивное видео 36

Женщина в первую очередь захлопнула в уборную дверь и спрятала детей в дальнюю комнату.

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Фото, видео : ТАСС / Greg Harold

Шокирующий случай произошел в одном из многоквартирных домов в Перми на улице Чернышевского, когда мать многодетного семейства обнаружила на полу в туалете полутораметрового питона. По словам женщины, она зашла в уборную, чтобы вылить старую заварку в унитаз.

«Свет даже не включила, он горел в коридоре. В темноте заметила на полу что-то длинное и черное. Включила свет и пришла в ужас! Это была полутораметровая змея. Она была такая огромная, что занимала больше половины периметра туалета», — приводит ее слова KP.RU.

Кое-как совладав с паникой, она захлопнула в уборную дверь и заперла детей в дальней комнате квартиры.

Супруг вызвал спасателей, которые прибыли на место уже через пять минут. Один из них голыми руками взял змею и поместил в пакет. Рептилия особо не сопротивлялась, так как из-за наступившего в регионе похолодания уже впала в анабиоз. В настоящее время ее передали в серпентарий.

Остается главным вопрос: как это пресмыкающееся попало в квартиру? Ведь по словам перепуганной женщины, все члены семьи отсутствовали дома как минимум четыре часа, и, естественно, дверь в квартиру была заперта на ключ. Туалет также был закрыт, вентиляционный ход в нем закрыт решеткой, счетчики воды, закрепленные на трубах, также помещены в закрытый бокс. Получается, что единственным вариантом попадания змеи в уборную является канализация.

При этом никто из жильцов дома не заявил о пропаже такого «питомца».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ядовитая змея покусала мужчину в Подмосковье.

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