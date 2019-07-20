Ядовитая змея покусала мужчину в Подмосковье

, 21:12 277

Инцидент произошел в районе станции Бронницы в Раменском районе.

Фото : Frans Lanting / www.globallookpress.com

Ядовитая змея напала на мужчину возле станции Бронницы в Раменском районе Московской области. Как стало известно 5-tv.ru, она ужалила 38-летнего мужчину в руку, укусив его сразу за четыре пальца. 

Инцидент произошел еще утром в пятницу, 19 июля. Мужчина госпитализирован. Медики оказали ему всю необходимую помощь. Что этом было за пресмыкающееся пока неизвестно.

Обстоятельства уточняются.

А вот муравьи змей совсем не боятся. В сети уже который год набирает популярность видео, на котором сотни насекомых дружно тащат змею, чей вес превышает их суммарную массу во много раз. При этом они выстраиваются в цепочки, чтобы помочь друг другу с этой тяжкой ношей.

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