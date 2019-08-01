Еврокомиссия предложила свой вариант по транзиту российского газа через Украину

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Текущий контракт истекает менее чем через полгода.

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Фото, видео : ТАСС / Валерий Шарифулин, Гавриил Григоров, Stefan Sauer / www.globallookpress.com

Брюссель предложил Москве и Киеву заключить с начала 2020 года десятилетний контракт о транзите газа. Соответствующее предложение предполагается обсудить в ходе трехсторонних министерских переговоров, которые Еврокомиссия предложила провести 16 сентября. Об этом сообщил в четверг, 1 августа, ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник.

По его данным, российская и украинская стороны уже высказали принципиальное согласие принять участие во встрече.

Источник агентства уточнил, что РФ на переговорах представит глава Минэнерго РФ Александр Новак, Еврокомиссию — замглавы организации по делам энергосоюза Марош Шефчович, а вот имя украинского делегата пока неизвестно.

В Евросоюзе и Незалежной «засуетились», ведь менее чем через полгода — 31 декабря 2019 года истекает срок действия десятилетнего газового контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом». Кроме того, к этому времени планируется запуск «Северного потока — 2», который качественно снизит зависимость транзита от украинского маршрута.

Ранее появлялась неподтвержденная информация о том, что Россия намерена заключить с Украиной краткосрочный контракт по транзиту газа.

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