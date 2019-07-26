Россия намерена заключить с Украиной краткосрочный контракт по транзиту газа

После истечения 1 января 2020 года действующего соглашения между «Нафтогазом» и «Газпромом» Россия планирует заключить с Украиной краткосрочный контракт о транзите газа в Европу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с позицией Москвы.

По информации агентства, РФ заинтересована в заключении краткосрочного договора, поскольку надеется таким образом выиграть время для завершения строительства магистралей, которые позволят поставлять газ в обход Украины. Киев, в свою очередь, надеется десятилетнюю сделку, однако, по словам собеседника Reuters, для Москвы это невыгодно.

« Украина хотела бы долгосрочный договор, десятилетний. Нам это невыгодно, нам бы хватило и года, чтобы мы собрались с силами и запустили все эти потоки », — цитирует собственный источник агентство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский «Нафтогаз» предложил России вариант по транзиту газа, однако, по мнению председателя комиссии Совета Федерации Алексея Пушкова, Незалежная находится «не в том положннии», чтобы диктовать собственные условия.