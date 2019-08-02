Ильин день: что можно и нельзя делать 2 августа

В пятницу, 2 августа по православному календарю отмечается Ильин день — в этот праздник почитают ветхозаветного пророка Илью. Образ пророка на Руси тесно переплетался с божеством, покровительствовавшим у язычников плодородию, грому и дождю.

Считалось, что в Ильин день и сутки после него нельзя купаться и проводить какие бы то ни было водные процедуры. Причину такого запрета объясняли весьма пикантным образом — на Руси верили, что в этот день пророк Илья справляет в воду малую нужду.

2 августа полагалось отложить на время работу, в особенности тяжелую. Физический труд в Ильин день считался не только неплодотворным, но и оскорбительным для пророка. Также дурным знаком было ссориться в этот праздник и как-либо сквернословить. Неодобрительно на Руси относились даже к дурным мыслям в адрес кого-нибудь.

А вот играть свадьбу или венчаться в Ильин день считается добрым знаком — семьи, появившиеся на свет в этот день, проживут вместе долгую и счастливую жизнь.

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