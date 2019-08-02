Почему Меган Маркл и принц Гарри отписались от всех в Instagram?

Меган Маркл и принц Гарри отписались от всех с официального аккаунта в Instagram. Некоторое время поклонники королевского семейства пребывали в недоумении, не понимая, с чем связан такой странный поступок. Однако позже герцог и герцогиня Сассекские объяснили свое поведение. Отныне, пара будет подписываться только на социально значимые страницы в сети.

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«В августе мы обращаемся к вам за помощью. Мы хотим узнать: что для вас значит сила перемен? Каждый месяц мы будем менять список подписок: мы добавляем в свой Instagram-аккаунт профили определенных людей или организаций, на которые нам бы хотелось обратить ваше внимание. В течение следующих нескольких дней оставьте в комментариях под этим постом свои предложения по поводу того, на кого нам стоит подписаться в этот раз» , — написала пара в новом посте.

Instagram @sussexroyal

Поклонников Меган Маркл и принца Гарри впечатлил такой благородный поступок. Публикация с призывом написать о важных аккаунтах собрала больше 230 тысяч лайков и 33 тысяч комментариев.

Герцогу и герцогине Сассекским уже посоветовали подписаться на страницы: Ассоциации Альцгеймера, детских домов на Гаити, приютов для пострадавших детей в Кении, магазина, который перечисляет выручку от продаж на благотворительность, волонтеров, осуществляющих санитарную помощь детям в Либерии, Малави и Уганде и другие.

Меган Маркл и принц Гарри в течение нескольких дней определят 15 самых достойных профилей в Instagram и подпишутся на них.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что поклонники обсуждают возможную новую беременность Меган Маркл.