ФСБ задержала во Владимирской области участников террористической ячейки

Сотрудники ФСБ России по Владимирской области совместно с коллегами из Рязанской области задержали участников террористической ячейки, планировавших нападение на одну из войсковых частей, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу владимирского управления.
Известно, что преступной группой руководил житель Владимирской области 1999 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «содействие террористической деятельности». Информация о количестве участников ячейки не приводится.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что следователи установили местонахождение предполагаемого заказчика взрыва в метро в Петербурге.