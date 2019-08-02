ФСБ задержала во Владимирской области участников террористической ячейки

Сотрудники ФСБ России по Владимирской области совместно с коллегами из Рязанской области задержали участников террористической ячейки, планировавших нападение на одну из войсковых частей, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу владимирского управления.

«Организатор преступной группы намеревался при помощи сообщников осуществить нападение на воинскую часть с целью завладеть оружием и боеприпасами. Злоумышленник и его сообщники задержаны», — говорится в сообщении.

Известно, что преступной группой руководил житель Владимирской области 1999 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «содействие террористической деятельности». Информация о количестве участников ячейки не приводится.

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