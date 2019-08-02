Любой желающий теперь может послушать крики йети. Или, как его называют в Австралии, йови. Именно на зеленом континенте сделали редкую аудиозапись. В сеть ее выложили двое местных криптозоологов.

Парни прогуливались в одном из самых популярных национальных парков страны и в старом тоннеле, который, кстати, просто обожают туристы, наткнулись на бигфута. Огромный зверь ростом в три с лишним метра начал преследовать их. Рискуя жизнью, мужественные ученые все-таки сделали запись.

Почему мужчины не догадались снять йети на видео или хотя бы сделать фото — понятно. Похоже, они не на шутку испугались — после встречи с монстром целых два километра бежали до машины. Видимо, шок был настолько сильным, что аудио, записанное, по их словам, еще в марте, криптозоологи решились опубликовать только сейчас.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что криптозоолог прокомментировал опубликованные ФБР документы о снежном человеке.