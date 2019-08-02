Голос снежного человека! В Австралии сделали редкую запись — видео

, 19:47 Эфирная новость 39

Криптозоологи опубликовали невероятную запись в сети.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : www.globallookpress.com /Leila Navidi, 5-tv.ru

Любой желающий теперь может послушать крики йети. Или, как его называют в Австралии, йови. Именно на зеленом континенте сделали редкую аудиозапись. В сеть ее выложили двое местных криптозоологов.

Парни прогуливались в одном из самых популярных национальных парков страны и в старом тоннеле, который, кстати, просто обожают туристы, наткнулись на бигфута. Огромный зверь ростом в три с лишним метра начал преследовать их. Рискуя жизнью, мужественные ученые все-таки сделали запись.

Почему мужчины не догадались снять йети на видео или хотя бы сделать фото — понятно. Похоже, они не на шутку испугались — после встречи с монстром целых два километра бежали до машины. Видимо, шок был настолько сильным, что аудио, записанное, по их словам, еще в марте, криптозоологи решились опубликовать только сейчас.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что криптозоолог прокомментировал опубликованные ФБР документы о снежном человеке.

Читайте также

+15° Днём +15°
Ночью +11°
64.64
0.81 71.71
1.24
Будьте осторожны! Три знака зодиака, которым больше всего завидуют

Последние новости

20:25
Видео: В Госдуме предложили бесплатно раздавать детские автокресла
20:11
Сексолог рассказал, что мужчины больше всего любят в женщинах и почему
19:58
МВД выявило реальные масштабы финансовой империи Навального
19:47
Голос снежного человека! В Австралии сделали редкую запись — видео
19:31
Полиция задержала еще пятерых участников беспорядков на митинге в Москве 27 июля
19:21
Ипотека укрепляет брак — статистика

Сейчас читают

Будьте осторожны! Три знака зодиака, которым больше всего завидуют
Дерзкий образ поддерживают крепкие ягодицы: Дарья Мороз в новой фотосессии
«Очень возбуждающе»: Елена Беркова станцевала «горячий» тверк в бикини

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги