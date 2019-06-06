Криптозоолог прокомментировал опубликованные ФБР документы о снежном человеке

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В материалах шла речь об образцах волос и ткани, которые могли принадлежать йети.

Фото: www.globallookpress.com

Криптозоолог Николай Непомнящий дал комментарий по поводу документов, опубликованных ФБР, об исследовании существования снежного человека. Об этом сообщает телеканал RT. В документации речь шла о том, что несколько образцов, которые были предоставлены директором центра, изучающего вопрос снежного человека, на самом деле принадлежали оленю.

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Однако криптозоолог в беседе с RT говорит о том, что анализ, по некоторым данным, показал принадлежность не к семейству оленевых, а что-то близкое росомахе, бурому медведю и волку. Однако эта информация не была обнародована, потому что «снежный человек никогда не был в моде». Но она и не была запрещена. Никаких рассекречиваний не было. Просто американцы создали шумиху, считает Николай Непомнящий.

Ранее ФБР обнародовало документы, связанные с расследованием возможного существования снежного человека. В материалах приводился анализ образца волос и ткани, который, как считали, мог принадлежать йети.

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