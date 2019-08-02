Появление тропических постельных клопов зафиксировали в Москве

, 18:01 Видео 101

Жители столицы стали слишком часто вызывать на дом дезинфекторов.

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Фото, видео : Globallookpress.com /Arno Burgi, /imago stock&people, /Vedat Xhymshiti, /Konstantin Kokoshkin

Специалисты зафиксировали появление тропических постельных клопов в Москве, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на собственный источник. По данным издания, жители столицы стали слишком часто вызывать на дом дезинфекторов.

На появление данного вида клопов указывают укусы на теле после сна. Следы от контактов с насекомыми очень заметны, поскольку некоторые из паразитов могут достигать размера спичечной головки. При этом заводятся тропические клопы не только в антисанитарных условиях. Для заражения целого дома им достаточно попасть хотя бы в одну квартиру.

Эксперты в области дезинфекции советуют москвичам чаще менять постельное белье, а в случае обнаружения паразитов незамедлительно вызывать специалистов.

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