Мужчина, угрожавший взорвать газовый баллон у стен Кремля, осужден на два года

Дмитрий Шалай, который в начале октября 2018 года на Васильевском спуске в Москве угрожал взорвать баллон с газом, получил два года заключения в колонии общего режима. Такое решение вынес в пятницу, 2 августа, Тверской суд столицы.

Мужчина признан виновным по статье о хулиганстве. При этом у него выявлено расстройство психики, и он будет принудительно наблюдаться у психиатра.

Осенью прошлого года предприниматель из Приморского края требовал встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым, чтобы через него передать президенту России Владимиру Путину «информацию о беззакониях, творящихся в уголовно-исполнительной системе».

В противном случае он угрожал взорвать газовый баллон, находящийся в салоне его Gelandewagen. Шалай сдался полиции лишь после личной беседы с Золотовым, который согласился сесть в машину. После проверки выяснилось, что металлическая емкость была пуста.

У 42-летнего Шалая два высших образования — психологическое и экономическое. В 1990-е годы он был осужден за грабеж, а после отбытия срока наказания создал благотворительный фонд для помощи в реабилитации осужденных. Также он занимался строительным и транспортно-логистическим бизнесом в Приморье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности, как Шалай пытался проехать под «кирпич» прямо у стен Кремля.