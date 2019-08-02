Мужчина, угрожавший взорвать газовый баллон у стен Кремля, осужден на два года

, 16:43 Эксклюзивное видео 34

Бизнесмен из Приморского края Дмитрий Шалай будет принудительно наблюдаться в колонии у психиатра.

Смотрите также:

Закрыть

Дмитрий Шалай, который в начале октября 2018 года на Васильевском спуске в Москве угрожал взорвать баллон с газом, получил два года заключения в колонии общего режима. Такое решение вынес в пятницу, 2 августа, Тверской суд столицы.

Мужчина признан виновным по статье о хулиганстве. При этом у него выявлено расстройство психики, и он будет принудительно наблюдаться у психиатра.

Осенью прошлого года предприниматель из Приморского края требовал встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым, чтобы через него передать президенту России Владимиру Путину «информацию о беззакониях, творящихся в уголовно-исполнительной системе».

В противном случае он угрожал взорвать газовый баллон, находящийся в салоне его Gelandewagen. Шалай сдался полиции лишь после личной беседы с Золотовым, который согласился сесть в машину. После проверки выяснилось, что металлическая емкость была пуста.

У 42-летнего Шалая два высших образования — психологическое и экономическое. В 1990-е годы он был осужден за грабеж, а после отбытия срока наказания создал благотворительный фонд для помощи в реабилитации осужденных. Также он занимался строительным и транспортно-логистическим бизнесом в Приморье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности, как Шалай пытался проехать под «кирпич» прямо у стен Кремля.

Читайте также

+16° Днём +15°
Ночью +11°
64.64
0.81 71.71
1.24
Будьте осторожны! Три знака зодиака, которым больше всего завидуют

Последние новости

17:33
«Очень возбуждающе»: Елена Беркова станцевала «горячий» тверк в бикини
17:24
Океанолог назвал самое чистое место для купания в Крыму
17:18
Будьте осторожны! Три знака зодиака, которым больше всего завидуют
17:06
«Нонсенс!»: Эксперт прокомментировал ролик с «пьяным лжегаишником»
16:50
Звезда сериала «СашаТаня» Андрей Гайдулян рассказал, как победил рак
16:43
Мужчина, угрожавший взорвать газовый баллон у стен Кремля, осужден на два года

Сейчас читают

В каком возрасте разные знаки зодиака становятся богатыми? Хорошие новости для Весов
«Звездные» бабушки: ТОП-5 родственниц знаменитостей — фото
Названа дата свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги