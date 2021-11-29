Будьте осторожны! Три знака зодиака, которым больше всего завидуют

Астрологи выделили три знака зодиака, которые чаще всего вызывают зависть у окружающих. По мнению предсказателей, Львы, Водолеи и Близнецы чаще всего сталкиваются с оскорблениями со стороны знакомых. Представители этих знаков — прирожденные лидеры, поэтому не допустят, чтобы кто-либо их в чем-то опередил. В результате они нередко нарываются на критику, которая исходит от потенциальных соперников.

Львы

Суть этого знака зодиака заложена в самом его названии. Львы считают, что они короли мира, а значит должны вести за собой, а не идти на поводу. Представители этого знака — чрезвычайно уверенные в себе личности. Они всегда убеждены в своей правоте и никогда никому не позволят себе перечить.

Знакомые Львов, которые не могут похвастаться прирожденными лидерскими качествами, мечтают поставить их на свое место, но боятся это сделать. В результате у представителей этого знака копится много завистников.

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Водолеи

Представители этого знака зодиака поражают своим талантом. Здравомыслие — вот конек Водолеев. Если они взялись за какую-то работу, то, безусловно, выполнят ее без сучка, без задоринки. Кроме того, трудолюбивым Водолеям обычно везет, поэтому они достигают целей быстрее, чем от них этого ожидают.

Все это не может не вызвать зависть окружающих. Нередко завистники льстят представителям этого знака и мечтают войти в доверие, чтобы, благодаря помощи Водолеев, занять лидирующие позиции.

Близнецы

Представители этого знака зодиака — самые активные. Близнецы ни секунды не могут сидеть на месте. В их голове миллион планов, которые требуют двигаться 24 часа в сутки и семь дней в неделю. К счастью, энергия Близнецов позволяет им реализовывать самые смелые замыслы, причем даже те, в которые изначально никто не верил. Без удачи здесь, конечно, не обходится. Но с талантом представителей этого знака зодиака поспорить трудно. Окружающие видят, что судьба улыбается Близнецам, и не могут сдержать зависти.

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