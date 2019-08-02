Видео: Мебельная фабрика горит в подмосковном Одинцово

В подмосковном Одинцово на территории мебельной фабрики загорелся двухэтажный склад, есть угроза распространения огня на соседние постройки.

На данный момент площадь пожара составляет около 500 квадратных метров. С огнем борются 115 человек, задействовано 23 единицы техники. Локализовать возгорание пока не удается.

Прибывшая на место ЧП дежурная смена «Мособлпожспас» превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировала. Информации о пострадавших и погибших нет.

Ранее пожар произошел в здании «Ленинградского северного завода», где загорелся участок кровли на площади 15 квадратных метров.