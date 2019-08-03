Валентина Рубцова расплакалась, вспоминая про болезнь Андрея Гайдуляна

, 10:06 18

Звезда сериала «СашаТаня» ежедневно поддерживала коллегу по цеху в трудной жизненной ситуации.

Фото : Instagram @yalav

Звезда сериала «СашаТаня» Валентина Рубцова в эфире шоу на федеральном канале призналась, что ежедневно поддерживала коллегу по цеху Андрея Гайдуляна, когда он боролся с онкологическим заболеванием. По словам 41-летней актрисы, несмотря на разного рода слухи, артисты всегда были только друзьями, готовыми помочь друг другу в сложной ситуации, сообщает Starhit.

Валентина Рубцова отметила, что не сомневалась в благополучном исходе и скорейшем возвращении Андрея Гайдуляна к творческой деятельности.

«Всегда возникают вопросы: почему это произошло именно с ним? Андрей ведь очень хороший человек, придерживается здорового образа жизни, но так случилось. Я с первого дня знала, что все будет хорошо», — сказала Валентина Рубцова.

Рассказывая о болезни своего друга, звезда сериала не смогла сдержать эмоций и расплакалась. Когда в студии программы появился сам Андрей Гайдулян, он подчеркнул, что Валентина Рубцова волновалась больше, чем он. По словам актера, его коллега по сериалу очень близко к сердцу воспринимает трудности своих близких.

«Валя действительно очень переживала. Мне кажется, она волновалась даже больше, чем я. В любой момент была готова поддержать, по первому звонку приезжала. Помню, как после долгого перерыва мы встретились на съемках рекламных роликов. Она крепко обняла меня, заревела, а потом мы продолжили работать», — признается Андрей Гайдулян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда сериала «СашаТаня» Андрей Гайдулян рассказал, как победил рак.

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