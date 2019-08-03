Видео: Стены дома под Владимиром рухнули после взрыва газа

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ЧП произошло утром в субботу, 3 августа.

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Фото, видео : 33.mchs.gov.ru

Стены дома обрушились после взрыва газа, который произошел в жилом двухэтажном здании во Владимирской области в населенном пункте Приозерный ЧП произошло утром в субботу, 3 августа.

По данным МЧС, рухнули две кирпичные стены между тремя квартирами, однако несущие стены повреждены не были. Также после инцидента не произошло возгорания. Угрозы обрушения здания нет.

«Из дома было эвакуировано десять человек из них двое детей, погибших и пострадавших нет. Решатся вопрос о размещении жителей. В готовности находится пункт временного размещения в средней школе поселка Никологоры Вязниковского района, вместимостью 200 человек», — добавили в экстренных службах.

Сотрудники МЧС занимаются разбором завалов. Всего к ликвидации последствий происшествия привлечены 25 человек, также задействованы десять единиц техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что взрыв газа в жилом доме в Тюмени унес жизни двух человек.

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