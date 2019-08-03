Солист группы Little Big Илья Прусикин попал в больницу

Фронтмен петербургской группы Little Big Илья Прусикин оказался в больнице. Об этом стало известно из сообщения, которое было опубликовано на официальной страничке коллектива в Instagram. Сообщается, что Илья был госпитализирован с высокой температурой. Из-за проблем со здоровьем группа не сможет выступить на фестивале «Рок за Бобров» в Минске, который намечен на 3 августа.
Что стало причиной резкого ухудшения самочувствия Ильи Прусикина — пока не сообщается. Информация уточняется.
Ранее5-tv.ru сообщал о том, что Little Вig запустили новый челлендж.