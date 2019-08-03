Солист группы Little Big Илья Прусикин попал в больницу

, 14:33 Фото 27

Коллектив не сможет вступить на фестивале «Рок за Бобров», который состоится 3 августа в Минске.

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Фото, видео : Instagram @littlebigband @iliyaprusikin

Фронтмен петербургской группы Little Big Илья Прусикин оказался в больнице. Об этом стало известно из сообщения, которое было опубликовано на официальной страничке коллектива в Instagram. Сообщается, что Илья был госпитализирован с высокой температурой. Из-за проблем со здоровьем группа не сможет выступить на фестивале «Рок за Бобров» в Минске, который намечен на 3 августа.

Instagram @littlebigband

 

«Всем привет! Мы вынуждены отменить наши ближайшие выступления на фестивалях „Рок за Бобров“ в Минске и Solar Weekend в Нидерландах в связи с резким ухудшением состояния здоровья Ильича. Мы приносим извинения, надеемся на ваше понимание и очень ждем нашей следующей встречи на сольных концертах: 14 октября в Амстердаме, 15 октября в Неймегене и 25 октября в Минске. Любим вас!» — говорится в сообщении.

Что стало причиной резкого ухудшения самочувствия Ильи Прусикина — пока не сообщается. Информация уточняется.

Ранее5-tv.ru сообщал о том, что Little Вig запустили новый челлендж.

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