Little Вig запустили новый челлендж. В чем его суть?

Петербургские рейверы Little Big запустили новый танцевальный челлендж. Как сообщает 78.ru, он приурочен к выпуску песни I'm OK. Чтобы выполнить задание, нужно станцевать пару несложных движений под песню и выложить в социальную сеть, отметив хештегом #IMOK. Первый ролик записали вокалисты Илья Прусикин и Софья Таюрская.

Далее — уже народное творчество. Причем не только из РФ.

В сингле I'm OK рассказана история о мужчине и женщине, которые пришли в бар в пятницу, чтобы выпить и отдохнуть. За месяц клип набрал почти 26 миллионов просмотров.

Аналогичный челлендж группы вокруг песни Skibidi был еще более популярен. Клип к 10 июля набрал 252 миллиона просмотров.

Ранее солист группы Little Big поделился своим мнением с Ксенией Собчак по поводу российской музыки.