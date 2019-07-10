Little Вig запустили новый челлендж. В чем его суть?

, 13:24 Видео 99

Авторы хитовой Skibidi раскручивают последний клип — I'm OK.

Фото : Instagram @littlebigband

Петербургские рейверы Little Big запустили новый танцевальный челлендж. Как сообщает 78.ru, он приурочен к выпуску песни I'm OK. Чтобы выполнить задание, нужно станцевать пару несложных движений под песню и выложить в социальную сеть, отметив хештегом #IMOK. Первый ролик записали вокалисты Илья Прусикин и Софья Таюрская.

Далее — уже народное творчество. Причем не только из РФ.

В сингле I'm OK рассказана история о мужчине и женщине, которые пришли в бар в пятницу, чтобы выпить и отдохнуть. За месяц клип набрал почти 26 миллионов просмотров.

Аналогичный челлендж группы вокруг песни Skibidi был еще более популярен. Клип к 10 июля набрал 252 миллиона просмотров.

Ранее солист группы Little Big поделился своим мнением с Ксенией Собчак по поводу российской музыки.

Читайте также

+16° Днём +19°
Ночью +10°
63.77
-0.10 71.46
-0.25
Гороскоп на 10 июля: Близнецы, прыгайте в огонь самопознания!

Последние новости

14:13
Министр обороны Казахстана не исключает, что взрыв боеприпасов в Арыси был диверсией
13:58
Разработчик рассказал об особенностях нового российского авианосца
13:47
Водителям запретят перестраиваться на круговых «турбоперекрестках»
13:40
«Пузова!» — фанаты высмеяли потолстевшую Ольгу Бузову
13:24
Little Вig запустили новый челлендж. В чем его суть?
13:15
Пилот самолета, следовавшего из Тивата в Москву, упал в обморок

Сейчас читают

Потратившую целое состояние на внешность куклы Барби женщину сочли уродливой
«Ягодка!»: Наташа Королева порадовала фанатов пышными формами — видео
Видео: Рита Дакота затеяла ремонт в квартире, купленной Владом Соколовским

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге