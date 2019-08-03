Полиция призывает разойтись собравшихся на несанкционированный митинг

Стражи порядка призывают собравшихся на несогласованную акцию протеста в центре столицы 3 августа разойтись. Полицейские через мегафоны призывают людей не нарушать обещественный порядок. По информации пресс-службы столичной полиции, к 14:30 в Москве в несогласованных мероприятиях приняли участие около 350 человек, за нарушение общественного порядка были задержаны порядка 30 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что днем в субботу, 3 августа, стражи порядка задержали юриста так называемого Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, когда она, предположительно, направляясь на несанкционированную акцию. Женщина была в числе организаторов несогласованных митингов 14 и 27 июля, а также 3 августа.

О том, что акция незаконная и несанкционированая было известно за несколько дней. В полиции разъясняли гражданам ответственность за участие в ней. Пресс-служба ГУ МВД по Москве напомнила, что за организацию несанкционированных акций и участие в них предусмотрена ответственность.

«В создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что может повлечь угрозу вашей личной безопасности», — говорилось в сообщении.

Об ответственности за участие в незаконных акциях напомнили и в прокуратуре.