Фото: Общественность гадает, для кого Леди Гага приготовила романтический ужин

, 23:18 Фото 43

Певица опубликовала фото сервированного на двоих стола, украшенного цветами и свечами.

Фото : Instagram @ladygaga

Леди Гага, объявленная недавно разлучницей Ирины Шейк и Брэдли Купера и подвергшаяся бурному общественному порицанию со стороны российских пользователей соцсетей, продолжает демонстративно интриговать публику.

Instagram @ladygaga
Instagram @ladygaga

Как пишет Teleprogramma.pro, в Stories на своей странице в Instagram звезда разместила фото сервированного к романтическому ужину стола. Он накрыт на две персоны и украшен цветами и свечами. Загадочного гостя Леди Гага собралась угостить пастой, которую звездная хозяйка готовит при помощи специальной машинки. Надпись «домашнее болоньезе» украшена сердечком.

Несколько дней назад выяснилось, что версия о романе Леди Гаги с Брэдли Купером оказалась несостоятельной. Папарацци застукали певицу целующейся со своим звукорежиссером Дэном Хортоном.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как реагируют на разразившийся светский скандал родители Леди Гаги и Ирины Шейк.

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