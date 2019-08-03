Фото: Общественность гадает, для кого Леди Гага приготовила романтический ужин

Леди Гага, объявленная недавно разлучницей Ирины Шейк и Брэдли Купера и подвергшаяся бурному общественному порицанию со стороны российских пользователей соцсетей, продолжает демонстративно интриговать публику.

Instagram @ladygaga

Instagram @ladygaga

Как пишет Teleprogramma.pro, в Stories на своей странице в Instagram звезда разместила фото сервированного к романтическому ужину стола. Он накрыт на две персоны и украшен цветами и свечами. Загадочного гостя Леди Гага собралась угостить пастой, которую звездная хозяйка готовит при помощи специальной машинки. Надпись «домашнее болоньезе» украшена сердечком.

Несколько дней назад выяснилось, что версия о романе Леди Гаги с Брэдли Купером оказалась несостоятельной. Папарацци застукали певицу целующейся со своим звукорежиссером Дэном Хортоном.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как реагируют на разразившийся светский скандал родители Леди Гаги и Ирины Шейк.