Фото: Киркоров поразил фанатов схожестью со своим сыном на фото 1975 года

Филипп Киркоров поделился своим детским фото — на архивном кадре 1975 года артист невероятно напоминает своего семилетнего сына.

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На фото, которое король российской поп-сцены опубликовал в сторис на своей странице в Instagram, он позирует за рулем игрушечной машины. Издание Teleprogramma.pro для сравнения приводит фотографию сына Киркорова — Мартина. На снимках, расположенных рядом, невооруженным взглядом видно сильное сходство сына и отца.

Instagram @fkirkorov, @martinkirkorov

Семилетний Мартин сейчас активно увлекается различными видами спорта, в особенности мальчику нравится теннис и футбол. Мальчик занимается в московском филиале футбольного клуба «Барселона».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Филипп Киркоров приобрел для своих детей — сына Мартина и дочери Аллы-Виктории — кроликов в качестве домашних питомцев.