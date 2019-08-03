Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 августа

Общий фон недели с 5 по 11 августа связан с конфликтом между разумом и чувствами, а также с особым значением обаяния, шарма и способности к компромиссу. На предстоящей неделе с помощью мягкости многие ситуации будут разрешаться легче, чем с помощью настойчивости или грубой силы.

Специально для читателей 5-tv.ru астролог Сергей Седашёв составил астрологический прогноз, который поможет правильно распределить силы в этот период.

Овен — гороскоп на неделю

Предстоящая неделя для Овнов будет очень энергичной и плодотворной. Собранность и целеустремленность выведут представителей этого знака зодиака на новый уровень. Они будут способны решить многие проблемы, достичь наилучших договоренностей, и, вообще, показать хорошие результаты во всех сферах жизни. Добиться желаемого Овнам помогут оптимизм и вера в свои силы.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов период с 5 по 11 августа будет напряженным. Энергия недели связана для представителей этого знака зодиака с конфликтностью, неудовлетворенностью, а также неспособностью сконцентрироваться. В результате им будет сложно договориться с людьми, а самим с проблемами справиться не удастся. Переключиться с негатива на позитив поможет ориентация на долгосрочные цели, стратегическое мышление, размышление о перспективах.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов неделя будет позитивной. Представителей этого знака наполнит энергия и неиссякаемый поток идей. Они обретут уверенность в себе и вдохновение. Как результат — у Близнецов получится все успевать и заряжать позитивом окружающих. Этот период идеально подойдет для воплощения ранее задуманных планов.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков неделя будет спокойной. Возможно, поначалу нахлынет депрессия и грустные мысли, однако к концу недели все нормализуется. К середине недели представители этого знака зодиака вновь обретут вдохновение, так как почувствуют собранность и цельность.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов неделя ожидается позитивной и энергичной. Представители этого знака зодиака собраны, верят в себя, хорошо видят свои перспективы и путь к достижению целей. Кроме того, они не лишены обаяния и умеют быстро находить выгодные решения. Чтобы достичь целей, Львам лучше объединиться с окружающими и вместе идти вперед.

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев неделя будет спокойной. Один совет: не стоит надеяться, что дела будут делаться сами. Эти обычно несвойственные для представителей этого знака мысли могут неожиданно посетить их. На предстоящей неделе все успехи будут целиком зависеть от стараний. При должной настойчивости, тщательном планировании и усердии все получится. Неделя располагает к труду.

Весы — гороскоп на неделю

Весов ждет положительная неделя. Они наполнятся энергией и оптимизмом. Обычная нерешительность куда-то пропадет, а на ее месте окажутся лидерские качества. Представителям этого знака лучше скооперироваться с окружающими для достижения общих целей. Энергия недели благоприятствуют активным действиям.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионов очень напряженная и конфликтная неделя. Глубокое раздражение, а, возможно, мстительность или ревность на предстоящей неделе могут сильно донимать представителей этого знака зодиака. Возможно, будет сложно определиться с выбором. Чтобы избежать неприятностей, следует использовать самоконтроль, а также переключить внимание с сиюминутных конфликтов на долгосрочные цели и отношения с людьми. Необходимо помнить, сколько добра и пользы принесли близкие люди и сколько еще принесут.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцов ждет очень позитивная неделя. Фортуна повернется лицом к представителям этого знака зодиака, останется лишь держать фокус внимания на том, чего они хотят достичь.

Впрочем, это будет удаваться легко, так как энергия недели способствует концентрации сознания, позитивному мышлению и уверенности. Учитывая эти факторы, стоит задуматься о высоких и благородных целях, которые будут направлены на все человечество.

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов неделя будет спокойной. Они станут более собранными и сконцентрируются на внутреннем мире. Стоит поразмышлять о стратегических целях, перспективах, заняться долгосрочным планированием. Именно в этом будет благоприятствовать энергии предстоящей недели.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев неделя будет очень напряженной. Представители этого знака зодиака не раз нарвутся на конфликт. Чтобы избавить себя от негативных мыслей, стоит избегать важных обсуждений. На время необходимо отложить попытки что-то объяснить или доказать окружающим.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыб ожидает довольно спокойная неделя, однако поучительная. От веры в то, что все получится само, представители этого знака зодиака перейдут к самостоятельности, настойчивости, целеустремленности. На предстоящей неделе стоит больше полагаться на себя, чем на окружающих и Вселенную.

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